Элиста, 7 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 415 человек (-16 за сутки), выздоровели 153 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В инфекционных стационарах лечение получают 462 пациента, из них 15 человек находятся в тяжёлом состоянии. Всего в Калмыкии развёрнуто пять ковидных госпиталей.

С начала пандемии в Калмыкии коронавирусом заразились 41 114 жителей, выписаны с выздоровлением 34 156 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 795 человек.