Нью-Дели, , 09:53 — REGNUM Девятой вакциной от COVID-19, экстренное применение которой разрешено на территории Индии, стал российский препарат «Спутник Лайт». Об этом 7 февраля сообщил индийский министр здравоохранения Мансух Мандавия на своей странице в соцсети Twitter.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Генеральный контролер лекарственных средств Индии предоставил разрешение на экстренное использование однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 в Индии», — говорится в сообщении.

Также Мандавия уточнил, что российская вакцина стала девятым таким препаратом, разрешенным для применения на территории страны и добавил, что, по его мнению, это обстоятельство позволит еще больше укрепить борьбу страны с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинация детей от шести месяцев до шести лет против коронавируса SARS-CoV-2 может быть произведена интраназальной вакциной.