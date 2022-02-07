Токио, , 10:02 — REGNUM Ультраправые японские организации проводят 7 февраля акции протеста в «День северных территорий» — так в стране именуют южные острова Курильской гряды.

Хабомаи Redd.it

В утренние часы власти направили дополнительные наряды полиции к генеральному консульству России в Осаке, вокруг дипломатической миссии перекрыли несколько дорог.

Позднее к воротам консульства подошёл представитель ультраправых и зачитал манифест, в котором Россию призвали «вернуть незаконно оккупированные острова». Затем по кварталу, где находится генконсульство, стали курсировать с десяток автомобилей и микроавтобусов с громкоговорителями. Из них также доносился призыв вернуть острова, сообщает РИА Новости.

За движением автомобилей ультраправых следили усиленные наряды полиции. Вместе тем пешеходы и транспорт перемещались в этом районе в штатном режиме, возле консульства пикетов или митингов не было.

Напомним, День северных территорий отмечают в Японии в память о подписании в 1855 году Симодского трактата — первого дипломатического соглашения между Российской империей и Японией. По этому договору японскими становились южные Курильские острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. По итогам Второй мировой войны острова были включены в состав СССР, однако Япония до сих пор оспаривает их принадлежность.

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