Москва, , 09:52 — REGNUM Ситуация в Центральноафриканской Республике (ЦАР) спокойна, 95% территории находится в руках власти. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза.

Полиция ЦАР Un.org

«По сравнению с прошлым годом (обстановка) более спокойная. Навели порядок. Кроме каких-то точек, где есть еще сопротивление, — сказал посол. — Они ведут себя как бандиты сейчас, прячутся по 10−15 человек, видят, когда грузовые машины с товарами, устраивают грабеж».

Он добавил, что раньше бандиты были, как военные группировки — «очень мощные, сейчас их задавили всех». Посол подчеркнул, что 95% территории страны находится в руках власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее миссия ООН в Центральноафриканской Республике начала расследование операции, которую вооружённые силы страны совместно с представителями неназванной службы безопасности провели против предполагаемых повстанцев.

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