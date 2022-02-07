Сеул, 7 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. 7 февраля президенты Южной Кореи и Туркмении обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По её словам, в письмах лидеры двух стран отметили успехи сотрудничества в энергетической и транспортной сферах, а также договорились о расширении контактов в новых областях.

В своём письме, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин также акцентировал внимание на том, что с 1992 года страны активно развивают отношения в различных областях, включая экономику и культуру, а Туркмения является одним из ключевых партнеров Сеула в реализации политики, направленной на установление мира на Корейском полуострове и в Евразии.