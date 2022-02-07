Москва, 7 февраля 2022, 09:50 — REGNUM Членов Североатлантического альянса не стоит называть «натовцами», они этого не достойны. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По её словам, им больше подходит название «натисты».
Читайте также: Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» РФ на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля агентство Bloomberg выпустило на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину. Позже провокационный материал был удалён, а американское агентство признало свою ошибку.
Ранее по теме: Антонов отреагировал на публикацию Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лживые материалы, подобные статье о «нападении» России на Украину, публикуются агентством Bloomberg на системной основе. Дипломат напомнила, что примерно две недели назад в том же агентстве был вброс о якобы договорённости России и Китая о том, что вторжение на Украину будет отложено в связи с началом Олимпийских игр в Пекине. Дипломат назвала эту историю «абсолютно сумасшедшей» и уточнила, что «она была дезавуирована МИДами и Китая, и России».