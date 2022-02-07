Москва, , 09:50 — REGNUM Членов Североатлантического альянса не стоит называть «натовцами», они этого не достойны. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

НАТО

«Много чести называть их «натовцы», — подчеркнула российский дипломат в своём телеграм-канале.

По её словам, им больше подходит название «натисты».

Читайте также: Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» РФ на Украину

«Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», — пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля агентство Bloomberg выпустило на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину. Позже провокационный материал был удалён, а американское агентство признало свою ошибку.

Ранее по теме: Антонов отреагировал на публикацию Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лживые материалы, подобные статье о «нападении» России на Украину, публикуются агентством Bloomberg на системной основе. Дипломат напомнила, что примерно две недели назад в том же агентстве был вброс о якобы договорённости России и Китая о том, что вторжение на Украину будет отложено в связи с началом Олимпийских игр в Пекине. Дипломат назвала эту историю «абсолютно сумасшедшей» и уточнила, что «она была дезавуирована МИДами и Китая, и России».