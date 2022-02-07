Орск, Оренбургская область, , 09:49 — REGNUM В Оренбургской области глава Орска оспорил в судебном порядке предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона в жилищной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Суд Kakprosto.ru

Установлено, что межведомственная комиссия не выполнила требования законодательства по признанию жилых домов непригодными для проживания. Предостережение было направлено в адрес главы муниципалитета. Мэр просил признать его незаконным и отменить.

Между тем, суд первой инстанции оставил без удовлетворения административные исковые требования чиновника, указав, что именно глава города является надлежащим субъектом, которому объявлено предостережение. В уставе муниципального образования прописано, что глава города как высшее должностное лицо Орска наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, в том числе, обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий.

Решение обжаловано. Апелляционная жалоба принята к производству суда и будет рассмотрена 3 марта.