Скопинский район, Рязанская область, , 09:54 — REGNUM Задолженность по заработной плате погасил перед сотрудниками руководитель ЗАО «Скопинская художественная керамика», сообщает пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

Долги по зарплате Prokuror-kaluga.ru

В декабре 2021 года в отношении генерального директора было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты работникам предприятия. По данным следствия, с июля по октябрь 2021 года 33 сотрудника предприятия не получили более 1,2 млн рублей, при этом руководитель располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для погашения долгов.

После возбуждения уголовно дела, подозреваемый полностью погасил имеющуюся перед работниками предприятия задолженность по заработной плате, а также выплатил им компенсацию за просрочку. На основании этого уголовное преследование в отношении руководителя прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, легендарная фабрика керамики в ноябре 2021 года оказалась под угрозой закрытия.

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