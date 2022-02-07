Магас, , 09:49 — REGNUM В Ингушетии установлены факты хищения денежных средств из территориального фонда обязательного медицинского страхования. В них оказались замешаны два руководителя медучреждения. В отношении подозреваемых усматриваются признаки совершения мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального управления МВД.

«Два руководящих работника одного из республиканских учреждений здравоохранения совершили хищение денежных средств в сумме свыше 70 тыс. рублей, выделенных из территориального фонда обязательного медицинского страхования по Республике Ингушетия для диспансеризации населения», — говорится в сообщении МВД по региону.

Уточняется также, что были похищены денежные средства, выделенные на предоставление медицинских услуг, при этом фактически медицинское освидетельствование граждан не было проведено.

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