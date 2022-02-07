Москва, 7 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Специализированный центр занятости «Моя карьера» открывает с 14 февраля сезон школы для нянь «Бабушка и дедушка на час». Об этом 7 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Цитата из к/ф «Прощай, Кристофер Робин». Реж. Саймон Кёртис. 2017. Великобритания С няней

Новый сезон открывается 14 февраля. Всего запланировано четыре потока, занятия будут бесплатными.

Как рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец, спрос на высококвалифицированных нянь растёт.

«Сегодня это одна из самых востребованных профессий на рынке труда. Образовательный проект «Бабушка и дедушка на час» не только содействует в получении специальности и успешном трудоустройстве, но и предоставляет московским семьям надёжного помощника», — сказала она.

Она заверила, что выпускники школы нянь обладают полным спектром знаний, которые нужны для ухода за детьми разных возрастов.