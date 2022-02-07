Пенза, , 09:58 — REGNUM В Пензе за неделю (31 января-7 февраля) к травматологам обратились более 600 жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г. А. Захарьина».

Перелом

В городской травмпункт на улице Пионерской обратились 432 человека.

В травмприемник стационара им. Г. А. Захарьина доставили 209 пострадавших, госпитализировали из них 56 человек. С черепно-мозговой травмой за медпомощью обратилось 97 жителей.

Неделей ранее пензенские травматологи оказали помощь 659 пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 году в Оренбурге возле дома женщина поскользнулась на тротуаре придомовой территории, упала и сломала ногу. Медики диагностировали сложный перелом. Потребовалась операция.

Читайте также: Оренбурженка отсудила у ТСЖ 100 тыс. рублей за травму