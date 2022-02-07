Канберра, , 09:52 — REGNUM В четвертом квартале 2021 года розничные продажи в Австралии продемонстрировали самый высокий за всю историю рост. Это произошло тогда, когда жители страны поспешили отправится в магазины и торговые центры после продолжительных локдаунов, связанных с очередной волной коронавируса, вызванной штаммом «Дельта». Об это 7 февраля сообщил телеканал Nine News.

Торговый центр

Новые данные Статистического бюро Австралии показали рекордный рост объема розничных продаж на 8,2% в течение последнего квартала 2021 года. Наибольшие выгоды на себе ощутили ритейлеры, продающие одежду, обувь и личные аксессуары.

Владельцы кафе, ресторанов, баров и компании, специализирующиеся на доставки еды также продемонстрировали рост продаж своих услуг.

Отмечается, что самый высокий квартальный рост объема продаж за всю историю наблюдений в Австралии произошел после снижения на 4,4% за предыдущий трехмесячный период.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии спрогнозировали резкое снижение цен на жилье