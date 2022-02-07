Чебоксары, 7 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам года произошёл спад в промышленном производстве, в том числе в обрабатывающих производствах. Это следует из данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленность в России

По сведениям ведомства, в 2021 году по сравнению с 2020 годом индекс промышленного производства составил 98,5%, в том числе в обрабатывающих производствах — 97,9%. В то же время объём добычи полезных ископаемых увеличился на 5%, в водоснабжении и деятельности по утилизации отходов рост составил 14,5%, в электроэнергетике зарегистрировано снижение на 0,2%.

Что касается обрабатывающих производств, то в прошлом году рост произошёл в 11-ти наблюдаемых отраслях из 21. Наибольший рост производства произошёл в металлургии (+41%), также значительно увеличены темпы производства машин и оборудования, не включённых в другие группировки (+31%), прочих транспортных средств (+28,6%), бумаги и бумажных изделий (+25,8%).

Спад произошёл в химической промышленности, полиграфии, также сократились объёмы производства автотранспортных средств, мебели, готовых металлических изделий, компьютеров, электрооборудования, одежды.