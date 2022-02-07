Нью-Йорк, США, , 09:46 — REGNUM На позорный список нарушений прав человека в мире со стороны США необходимо обратить внимание мировому сообществу. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя КНР при ООН Чжан Цзюня, обнародованном 6 февраля.

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В сообщении отмечается, что постпред КНР указал на то, что ложь со стороны США о якобы «геноциде» в китайском Синьцзяне опровергнута фактами.

«Люди всех этнических групп живут в Китае мирной и счастливой жизнью. В олимпийской сборной Китая 20 атлетов из девяти групп этнических меньшинств, включая уйгуров и тибетцев», — говорится в нем.

Также указывается, что Чжан Цзюнь подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и потому это внутренний китайский вопрос, в котором вмешательство США и других внешних сил является недопустимым.

«Будущее Тайваня связано с национальным воссоединением, а не с гарантиями безопасности США», — добавляется в сообщении.

Кроме того, постпред напомнил о «позорном списке нарушений Соединенными Штатами прав человека, который заслуживает пристального внимания и серьезной ответственности со стороны мирового сообщества».

«Неизбирательные убийства гражданских лиц, включая женщин и детей, американскими военными в Сирии, Афганистане и Ираке уже являются военными преступлениями», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотят напомнить Китаю о том, что дестабилизация ситуации в Европе нанесёт ущерб его собственным интересам по всему миру