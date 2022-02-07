Москва, 7 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств ФёдорЕмельяненко может провести реванш против бразильца Фабрисио Вердума. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС.

Stadium.ru Федор Емельяненко

«Мне интересно выступить против Вердума, против Жуниора Дос Сантоса. Посмотрим, что будет предлагать Bellator», — сказал Емельяненко.

Отмечается, что Емельяненко хочет провести последний бой в карьере в Москве летом 2022 года. Пока дата и место проведения турнира не определены.

Напомним, в 2010 году Емельяненко проиграл Вердуму болевым приемом.