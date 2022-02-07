Канберра, , 09:50 — REGNUM 7 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон созвал очередную пресс-конференцию. Свое общение с журналистами он начал с темы Украины. По мнению Моррисона, риск начала военных действий в настоящее время очень высок, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

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Премьер-министр Австралии зачитал обращение к соотечественникам, которых попросил немедленно покинуть территорию Украины.

«Мы по-прежнему крайне обеспокоены ухудшением ситуации», — сказал он.

По словам Моррисона, существуют «реальные опасения» по поводу того, куда движется ситуация. Он отметил, что действия российских войск на границе способствуют эскалации конфликта и усилению напряженности в Восточной Европе.