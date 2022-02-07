Москва, , 09:43 — REGNUM В России банки до конца ноября 2022 года усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Такая задача поставлена перед Центробанком и станет обязательной для всех отделений банков, пишет газета «Известия» со ссылкой на правительства РФ по регулированию криптовалют.

Банковские счета

Банки должны оперативно выявлять подозрительные счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.

Также подозрительными считаются «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц. Меры ЦБ направлены против участников теневого игорного бизнеса, криптообменников и организаторов финансовых пирамид.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. Ранее Банк России предложил запретить криптовалюты.

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