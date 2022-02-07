Москва, 7 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В России банки до конца ноября 2022 года усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Такая задача поставлена правительством РФ перед Центробанком, требования станут обязательными для всех отделений банков, пишет газета «Известия».

Банковские счета

Банки должны оперативно выявлять подозрительные счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.

Также подозрительными считаются «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц. Меры ЦБ направлены против участников теневого игорного бизнеса, криптообменников и организаторов финансовых пирамид.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. Ранее Банк России предложил запретить криптовалюты.

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