Хабаровск, 7 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Бурятии, который признан виновным в хулиганстве на борту самолёта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В самолете

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Установлено, что 30 июля 2021 года пассажир в состоянии алкогольного опьянения на борту самолёта, следовавшего по маршруту «Магадан — Хабаровск» нарушал правила поведения, не реагируя на замечания, приставал к пассажирке, пытался с ней сфотографироваться, оскорблял присутствующих. Пытался ударить одного из бортпроводников.

Суд, согласившись с мнение гособвинителя и учитывая, что виновный принес извинения потерпевшим, приговорил дебошира к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Сочи задержали вылетавших в Тюмень мужчину и женщину за неадекватное поведение на борту самолета.