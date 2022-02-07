Сидней, Австралия, , 09:48 — REGNUM За минувший день в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) из-за COVID-19 скончались 14 человек. За последние 24 часа в штате выявили 7 437 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем сутками ранее. Об этом 7 февраля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 на территории Нового Южного Уэльса также идет на спад. Сейчас с заболеванием в больницах штата находятся 2 099 человек. Из них 137 получают помощь в реанимационных отделениях.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте в ходе очередной пресс-конференции заявил о том, что эпидемиологическая ситуация в самом населенном штате Австралии стабилизируется.

«Если я смотрю на ситуацию в штате прямо сейчас, то могу сказать, что мы находимся в очень сильной позиции», — сказал он.

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