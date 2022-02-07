Нур-Султан, , 09:40 — REGNUM В Казахстане с 15 февраля вводится запрет на государственные закупки за рубежом ряда категорий товаров. Соответствующие постановление правительства было опубликовано на специализированном портале Zakon.kz.

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Согласно документу, из перечня госзакупок убрали автобусы, легковые и грузовые автомобили, спецтехнику, комбайны, тракторы и седельные тягачи. Также это касается лифтов, траволаторов и эскалаторов.

Кроме того, за рубежом на государственные средства запрещается покупать газовые, водяные и электрические счетчики, некоторые виды трансформаторных подстанций, чулочно-носочные изделия, обувь валяную, а также деревянную и металлическую офисную мебель.

Сообщается, что эта мера будет действовать в течение двух лет. Причина такого нововведения не объясняется.