Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM В Петербург на неделю придет тепло, из-за циклонов температура воздуха будет около нуля градусов, пройдут снегопады. Однако, как уточнил ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, о весне пока говорить рано.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным синоптика, с середины дня и до самого вечера 7 февраля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается обильный мокрый снег. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем будет дуть юго-восточный, восточный ветер со скоростью 3−8 м/с. Температура воздуха в течение суток +1…-1 градус. На дорогах сложная обстановка.

«О весне еще рано говорить. Еще будут морозы. Сегодня идет на нашу территорию и Ленинградскую область сильный снег, будет идти до вечера», — отметил собеседник агентства.

Отметим, что в Петербурге сейчас высота снежного покрова составляет 37 см и это при том, что в город не раз приходила оттепель, которая его уменьшала. Например, только за минувшую ночь из-за плюсовой температуры снега стало на 4 см меньше, чем было днем ранее. В Ленобласти же снежный покров еще выше. Так, на Карельском перешейке — 60−75 см, на северо-востоке Ленобласти (Лодейное поле) — 78 см, на юге области, в Луге — 44 см, в Волосово — 60 см, в Гатчине, Киришах — 50 см.

«Меньше всего на юго-западе Ленобласти: Кингисепп — 26 см, Сосновый Бор — 25 см», — добавил Александр Колесов.

Добавим, что по прогнозу на неделю, в Петербурге и Ленобласти ожидается днем +1 градус, а ночью до — 4 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.