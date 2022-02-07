Джакарта, , 09:40 — REGNUM По оценкам агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии, индонезийская вакцина против коронавируса получит разрешение на экстренное использование вакцины в середине июля 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В клинических испытаниях индонезийской вакцины примут участие 405 добровольцев.

Если клинические испытания фазы 1 и 2 пройдут гладко и промежуточные результаты покажут соответствующие результаты, то клинические испытания фазы 3 могут быть запланированы на апрель 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусом в Индонезии значительно увеличилось.

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