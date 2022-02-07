Более 400 добровольцев испытают индонезийскую вакцину от коронавируса
Джакарта, 7 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. По оценкам агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии, индонезийская вакцина против коронавируса получит разрешение на экстренное использование вакцины в середине июля 2022 года, сообщает CNN Indonesia.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Индонезия
В клинических испытаниях индонезийской вакцины примут участие 405 добровольцев.
Если клинические испытания фазы 1 и 2 пройдут гладко и промежуточные результаты покажут соответствующие результаты, то клинические испытания фазы 3 могут быть запланированы на апрель 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусом в Индонезии значительно увеличилось.