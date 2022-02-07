Оренбург, , 09:38 — REGNUM Оренбургская область получила субсидию из федерального бюджета в размере 1,84 млрд рублей на капитальный ремонт школ. Об этом сообщает пресс-центр Заксобрания региона.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2022 году планируют отремонтировать 21 школу. В 2023 году проведут модернизацию четырёх образовательных учреждений.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания по образованию, науке, культуре и спорту, регионального координатора федерального проекта «Новая школа» Светлана Алешина отметила, что в рамках капремонта предполагается обновление 17 пищеблоков. «Это позволит улучшить условия обеспечения школьников горячим питанием», — сказала она.

Добавим, на обновление школ в России в 2022 году выделено 66,5 млрд рублей из федерального бюджета.