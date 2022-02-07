Уфа, , 09:42 — REGNUM Объективно подойти к оценке причин, послуживших предпосылками к возникновению негативной экологической ситуации в Уфе, Уфимском районе, Стерлитамаке и Салавате призвал, а также найти пути их решения с учетом бизнеса, экономики и интересов населения призвал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на совещании в правительстве региона. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дым из трубы Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

«Нам необходимо скоординировать взаимодействие всех структур и крупных предприятий республики для того, чтобы гарантировать создание благоприятной и комфортной среды для жителей городов региона», — приводит пресс-служба его слова.

По словам министра природопользования и экологии Башкирии Урала Искандарова, с 20 января 2020 года в Уфе, Стерлитамаке и Салават был установлен первый режим неблагоприятных метеоусловий, который после 22 января перешел во второй режим и продлился до 30 января.

«Данные метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В период с 24 по 30 января был произведен отбор проб в городах Стерлитамак, Салават, Ишимбай и селах — Наумовка и Мариинский Стерлитамакского района. Учитывая неблагоприятные метеоусловия, очень важно сделать так, чтобы в таких ситуациях предприятия жестко соблюдали все необходимые запланированные мероприятия по контролю», — приводит пресс-служба слова Искандарова.

Отмечается, что в систему «Инцидент менеджмент» поступило 186 жалоб от жителей Уфы, Уфимского района, г. Салавата и г. Стерлитамака на неприятный химический запах в этих городах.

Сообщается, что в настоящее время сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Башкирии в рамках компетенции проводит проверки по выполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее сообщалось о том, что возможными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Стерлитамака и Салавата могут быть объекты нефтехимии, нефтепереработки и теплоэнергетики.

Согласно данным министерства природопользования и экологии Башкирии, отбор проводился в десяти точках г. Стерлитамака, Стерлитамакского района, г. Салавата.

Результаты анализа показали превышение предельно допустимых концентраций в следующих точках:

— 28 января г. Стерлитамак, Проспект Октября, д. 83 превышение по этилбензолу 3 ПДК, М, п-ксилолу 1,8 ПДК; Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Ленина, 20 превышение по бензолу 1,6 ПДК, толуолу 1,9 ПДК, этилбензолу 1,6 ПДК; по г. Салават, ул. Ленина 27 а превышение по М, п-ксилолу 2,6 ПДК;

— 29 января г. Стерлитамак по ул. Водолаженко, 2А превышение по толуолу 2,8 ПДК, бензолу 1,8 ПДК, этилбензолу 1,8 ПДК; Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Хвойная, 14 превышение по бензолу 1,4 ПДК и этилбензолу 2,8 ПДК;

— 30 января г. Стерлитамак, Проспект Октября, д. 83 превышение по толуолу 2,8 ПДК, бензолу 3ПДК, этилбензолу 2,4 ПДК, о-ксилолу 1,8 ПДК и по ул. Элеваторная, д. 49 по толуолу 2,7 ПДК, этилбензолу 2,5 ПДК, М, п-ксилолу 2,8 ПДК, о-ксилолу 1,5 ПДК.