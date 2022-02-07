Ярославль, 7 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Половина жителей Ярославской области получила вакцину от COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. Всего в регионе полностью завершили вакцинацию 606 тысяч 507 человек. Ревакцинировались 74 тысячи.

Lenobl.ru Вакцина от ковида «Гам-КОВИД-Вак»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 2 февраля новой вакциной «Спутник М» были привиты первые шесть несовершеннолетних ярославцев. В области открыто 57 прививочных пунктов в 34 медорганизациях. Также работают 53 мобильных бригады и 46 мобильных пунктов вакцинации. Тем не менее, 6 февраля 2022 года в регионе был установлен очередной максимум по заражениям коронавирусом, составивший 1 тысячу 58 заражений за сутки. Такую высокую заболеваемость связывают с пришедшим в Ярославскую область штаммом «омикрон»