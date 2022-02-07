Майминский район, Алтай, , 09:36 — REGNUM В селе Манжерок Майминского района Республики Алтай вечером 5 февраля произошло ДТП с участием пятилетней девочки. Подробности сообщили корреспонденту в пресс-службе МВД по региону.

ДТП на Алтае МВД по Республике Алтай

Около 18:10 по местному времени 24-летний водитель автомобиля Лада 210 541 сбил ребёнка, скатившуюся с горки. Родители девочки обратились в приёмный покой Республиканской детской больницы, однако госпитализация ей не потребовалась. Водитель, как отмечается, был трезв.

«В отношении водителя вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ», — добавили в ведомстве.