Челябинск, 7 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Челябинской области с COVID-19 справились ещё 1642 пациента. Они уже выписаны, сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе эту болезнь победил 151 581 пациент. А было выявлено 198 752 случая заболевания.

Больных насчитывается 39 282 человека. А скончались от ковида ещё 12 граждан.