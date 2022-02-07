В Челябинской области COVID-19 победили уже больше 151 тыс. человек
Челябинск, 7 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Челябинской области с COVID-19 справились ещё 1642 пациента. Они уже выписаны, сообщает оперштаб.
Коронавирус
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Всего в регионе эту болезнь победил 151 581 пациент. А было выявлено 198 752 случая заболевания.
Больных насчитывается 39 282 человека. А скончались от ковида ещё 12 граждан.