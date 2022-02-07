Канберра, 7 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Представители одного из крупнейших банков Австралии The National Australian Bank прогнозируют, что цены на жилье в стране упадут примерно на 10% в 2023 году, поскольку надвигающееся повышение процентных ставок угрожает сильно изменить динамику на рынке. Об этом 7 февраля сообщил телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Учитывая наше мнение о предстоящем повышении процентных ставок, мы ожидаем, что поворотный момент для цен на недвижимость произойдет во второй половине 2022 года», — пишут экономисты финансового учреждения в своем отчете.

В то же время отмечается, что цены на жилье в Австралии в течение текущего года вырастут на 3%, а 10-процентное снижение в 2023 фактически станет отскоком на фоне рекордного взлета цен на недвижимость в 2021.

В целом, согласно прогнозам банка, экономика в Австралии в 2022 году укрепится, в частности снизится безработица и увеличится рост реальной заработной платы.