Москва, , 09:35 — REGNUM Речные суда, оснащенные электродвигателями, начнут уже в феврале тестировать в Москве производители таковых. Об этом 7 февраля рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На Москве-реке Water-brother

«У нас конкурс состоялся, государственный контракт заключен», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также Лискутов уточнил, что, согласно контракту, подрядчик не только построит суда, но также и создаст для них причалы для работы такой инфраструктуры, а также на протяжении 15 лет должен будет обеспечивать работу маршрутов.

Кроме того, заместитель мэра Москвы добавил, что такой контракт является уникальным для России, так как это станет фактически возрождением целой отрасли речного судостроения в стране, у которой не имелось большого количества заказов в постсоветское время.

«Уже в феврале производители начнут тестировать суда под нагрузкой в разных условиях, в первую очередь, зимы, лета. Будут смотреть насколько комфортно, насколько удобно все работает, как подключается зарядка, как держит батарея и многое другое», — сказал Лискутов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в рамках реализации Концепции развития круизного туризма реконструируют и модернизируют порты в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Амурске