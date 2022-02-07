Канберра, , 09:35 — REGNUM Жители Австралии, нуждающиеся в психологической поддержке, теперь смогут написать сообщения в Lifeline и получить помощь в любое время дня и ночи. Благотворительная организация запустила круглосуточную горячую линию после того, как рекордное количество австралийцев обратилось за помощью психологов в последнее время. Об этом 7 февраля сообщил телеканал Nine News.

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Так, граждане смогут отправить конфиденциальное текстовое сообщение на определенный номер в любое время суток, и после ответа на несколько предварительный вопросов их свяжут с обученным специалистом по поддержке в кризисных ситуациях.

Как показывают данные министерства здравоохранения Австралии, текстовые сообщения предпочитают «члены общества с высоким риском, включая молодежь; тех, кто подвергается насилию в семье; а также аборигенов и жителей островов Торресова пролива».

Журналисты отмечают, что жители Австралии обращаются в службу кризисной поддержки Lifeline в рекордном количестве после двух лет пандемии. Так, всего за один день в январе было получено более 3700 звонков, что стало абсолютным рекордом за 58-летнюю работу благотворителей.