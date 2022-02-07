Якутск, , 09:40 — REGNUM Метеоусловия арктической зоны Якутии не подходят для использования дирижаблей. Такое мнение высказал News.Ykt.ru директор компании, выполняющей авиационные работы в Арктической зоне РФ, Николай Мязин.

Дирижабль U.S. Navy

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«Это только кажется, что это просто. Вы представляете, какой должна быть причальная мачта, которая сможет удержать пришвартованный дирижабль в условиях штормового ветра? А как эту мачту построить в условиях Крайнего Севера? Да она золотая будет», — считает Николай Мязин.

По мнению лётного директора авиапредприятия Алексея Скорикова, даже вертолёт не всегда может вылететь в суровых погодных условиях, а дирижабль вообще при суровой погоде будет очень быстро покрываться льдом и падать. Эксперт отметил, что это ставит под вопрос безопасность и регулярность таких перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении в 2023 году запустить в Якутии дирижабль для связи с северными районами республики заявил председатель правительства региона Андрей Тарасенко. По его словам, в первую очередь дирижабли будут использовать для обеспечения отдалённых территорий продуктами питания.