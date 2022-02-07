Владивосток, 7 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Во Владивостоке в марте установят мемориальные доски медикам, погибшим в борьбе с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе городской мэрии.

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Инициатива такого проекта принадлежит заслуженному деятелю культуры, председателю городского и краевого Советов почётных граждан, советнику губернатора Приморья, члену Общественного совета при УМВД России по Приморью и Совета ветеранов госбезопасности Светлане Морозовой.

«Врачи и медсестры находятся на передовой борьбы с вирусом, рискуя собой. К сожалению, есть и те, кто погиб, спасая жизни других людей. В память о таких героях на фасадах медучреждений, где они трудились, будут установлены мемориальные доски»,— пояснила инициатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ташкенте стартует акция в честь медиков, отдавших жизни в борьбе с пандемией.