Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Гражданин России Виктор Бут, который был осуждён в США на 25 лет лишения свободы по обвинению в подготовке сговора с целью убийства и материальной поддержки терроризма, может выйти из тюрьмы досрочно. Об этом 7 февраля сообщил его американский адвокат Стив Зиссу.

Тюрьма Rishe.ir

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Правозащитник отметил, что сторона защиты в настоящее время готовит аргументы для нескольких вариантов досрочного освобождения российского гражданина. Однако его могут освободить раньше на четыре года даже в случае неудачи ближайших усилий защиты по его досрочному освобождению.

«Если ничего неожиданного не произойдёт, исходя из условий приговора, Виктор и так должен выйти на свободу досрочно, примерно через шесть с небольшим лет. Но и это очень долгий срок для заключенного, тем более для Виктора, который уже отбыл в тюрьмах 14 лет», — пояснил в беседе с РИА Новости Зиссу.

Адвокат добавил, что условия приговора, вынесенного россиянину, не ограничивают получение им баллов, или «хороших дней» (дней досрочного освобождения), которые начисляются в федеральной тюремной системе США за хорошее поведение.

Кроме того, отметил правозащитник, стремление американского правительства «держать Бута в неволе» как можно дольше сейчас начинает постепенно ослабевать.

«Реально Виктору придётся отбыть в заключении около 21 года», — сказал адвокат, выразив надежду, что Россия будет готова обеспечить его вывоз из США после освобождения и ему не придется «ждать очереди на репатриацию вместе с другими заключёнными-иностранцами, у которых закончились сроки заключения».

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Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии», которая в США отнесена к террористическим, и приговорил к 25 годам тюрьмы. Он сам своей вины не признал.

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