Москва, 27 апреля, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Компании, имеющие технические задолженности по налогам и взносам, смогут рассчитывать на получение государственную поддержку в условиях распространения коронавируса. Об этом 27 апреля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство приняло решение, что компании, имеющие в силу разных обстоятельств техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. рублей», — сказал он.

Совещание проходит по видеоконференцсвязи.