Москва, , 09:31 — REGNUM В 2022 году планируется открыть десять станций МЦД. Об этом 7 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Поезд МЦД «Иволга» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мэр рассказал, что 2022 год «станет ещё одним годом интенсивного развития наземного метро». В частности, идёт активное строительство новых путей для третьего и четвёртого диаметров.

«Продолжается строительство новых и реконструкция действующих станций, десять из которых мы планируем открыть в этом году», — написал мэр.

В частности, на МЦД-2 откроются транспортно-пересадочные узлы «Печатники» и «Марьина Роща». Станции Минская, Очаково, Мещерская, Переделкино, Лесной городок, Толстопальцево запустят на МЦД-4. На первом диаметре реконструируют Окружную и Тимирязевскую платформы, обе войдут в состав крупных ТПУ.

«Новые станции повысят привлекательность наземного метро», — считает Собянин.