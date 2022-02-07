Махачкала, , 09:29 — REGNUM В Дагестане попал под следствие ректор Дагестанского государственного технического университета. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и служебном подлоге, сообщили 7 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Деньги Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как установлено в ходе расследования, в 2015—2018 годы в университете группа должностных лиц, куда входил в том числе и ректор, проворачивала аферы со стипендиями студентов. Злоумышленники перечисляли денежные средства со стипендиального счета на счета доверенных лиц и в последующем снимали их и присваивали.

Помимо этого, подозреваемые получали наличные денежные средства, подделывая подписи сотрудников вуза в платежных ведомостях на получение заработной платы и премий. Общая сумма похищенного почти за четыре года превысила 90 млн рублей. Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении двоих бывших ведущих бухгалтеров университета.

В настоящее время ректору предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ, в его кабинетах и по месту жительства проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.