Бизнесмены Москвы сэкономили на льготной аренде почти 6 млрд рублей
Москва, 7 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году предприниматели получили от властей столицы льготы по аренде нежилой недвижимости на 5,9 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.
Сниженными ставками на аренду нежилых помещений ежегодно пользуются свыше 1,5 тысячи компаний и организаций, занимающих более 500 тыс. кв. метров помещений в Москве. Минимальную ставку предоставляют малому бизнесу, который арендует помещения площадью менее 300 кв. метров
Воспользоваться постоянно действующими в столице льготами по аренде помещений могут образовательные, медицинские, социальные и юридические компании (40,7%). Также в Москве действует программа «1 рубль за 1 квадратный метр» для объектов культурного наследия и образования.
Как сообщало ИА REGNUM, в России спрос на аренду коммерческой недвижимости может продолжить расти.
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