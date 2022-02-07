Москва, 7 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году предприниматели получили от властей столицы льготы по аренде нежилой недвижимости на 5,9 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Ольга Ларина ИА REGNUM Сдаётся в аренду

Сниженными ставками на аренду нежилых помещений ежегодно пользуются свыше 1,5 тысячи компаний и организаций, занимающих более 500 тыс. кв. метров помещений в Москве. Минимальную ставку предоставляют малому бизнесу, который арендует помещения площадью менее 300 кв. метров

Воспользоваться постоянно действующими в столице льготами по аренде помещений могут образовательные, медицинские, социальные и юридические компании (40,7%). Также в Москве действует программа «1 рубль за 1 квадратный метр» для объектов культурного наследия и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в России спрос на аренду коммерческой недвижимости может продолжить расти.

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