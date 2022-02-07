Саракташ, Оренбургская область, , 09:29 — REGNUM В Оренбургской области 44-летний житель Саракташа стал жертвой обмана. Мошенники выманили у него 4,5 млн рулей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Мошенничество Communitarian.ru

Оренбуржец заявил о преступлении в отношении него в полицию. По словам мужчины, в конце 2021 года он откликнулся на рекламу в интернете о возможности дополнительного заработка на инвестициях. Для получения прибыли гражданин зашел на указанный сайт и инвестировал деньги. С 28 декабря 2021 года по 30 января 2022 года перевел на указанные злоумышленниками счета 4 441 500 рублей. Когда мужчина не смог вывести деньги с инвестиционного счета, то понял, что его обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.