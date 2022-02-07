Кызыл, 7 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки от COVID-19 излечились 1471 человек, подтвердился диагноз у 580 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Лидером по приросту стали Кызылский район и Кызыл, где выявлено 193 и 180 новых носителей соответственно. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом с начала года достигло 7314.

«Из 580 заболевших мужчин — 203, женщин — 377. По возрасту: детей до 17 лет — 125, от 18−49 лет — 283, 50−64 лет — 107, старше 65 лет — 65. Работников образования — 43, здравоохранения — 36», — отметили в ведомстве.

По данным на 7 февраля, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 1193 пациента, в том числе 113 детей и 96 беременных женщин. 22 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 73,1%.