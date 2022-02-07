Яунде, 7 февраля 2022, 09:28 — REGNUM Лучшим голкипером Кубка африканских наций по футболу признан вратарь «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба турнира в Twitter.
Менди сыграл на турнире пять матчей, в трёх из которых оставил свои ворота «сухими».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Сенегала выиграла Кубка африканских наций, обыграв в финале Египет. Лучшим игроком турнира был признан сенегальский форвард Садио Мане.
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