Яунде, , 09:28 — REGNUM Лучшим голкипером Кубка африканских наций по футболу признан вратарь «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба турнира в Twitter.

Футболисты сборной Сенегала Fsfoot.sn

Менди сыграл на турнире пять матчей, в трёх из которых оставил свои ворота «сухими».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Сенегала выиграла Кубка африканских наций, обыграв в финале Египет. Лучшим игроком турнира был признан сенегальский форвард Садио Мане.

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