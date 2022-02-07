Яунде, 7 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Лучшим голкипером Кубка африканских наций по футболу признан вратарь «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба турнира в Twitter.

Fsfoot.sn Футболисты сборной Сенегала

Менди сыграл на турнире пять матчей, в трёх из которых оставил свои ворота «сухими».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Сенегала выиграла Кубка африканских наций, обыграв в финале Египет. Лучшим игроком турнира был признан сенегальский форвард Садио Мане.