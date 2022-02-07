Белгород, 7 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Долговременную систему ухода за пожилыми людьми создадут в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пожилой человек

Регион в 2022 году участвует в пилотном проекте Минтруда России. На систему ухода из федерального бюджета область получит почти 100 млн рублей.

«В области в этом направлении делается достаточно много. У нас не только Министерство труда Белгородской области, но и огромное количество общественных организаций занимается этой проблематикой. Есть очень много наработок и практик, но дополнительный ресурс из федерального бюджета нам не помешает. Убежден, что совместные усилия позволят нам помочь тем людям, которые или остались одни, или по состоянию здоровья нуждаются в дополнительной поддержке», — написал 6 февраля губернатор на своей странице в социальной сети.

За счёт федеральных средств в регионе обустроят дневные стационары для пожилых людей, откроют школы для соцработников, а также создадут около 40 ставок сиделок в структуре областного министерства.