Астана, 7 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Экс-заместителю председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Даулету Ергожину в качестве меры пресечения на время следствия суд назначил содержание под стражей. Об этом 7 февраля сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу КНБ.

(сс) U.S. Department of State Карим Масимов

По данным журналистов, делу в отношении Ергожина присвоили гриф «Совершенно секретно», поэтому других данных в Комитете нацбезопасности не предоставили.

Ранее по этому же делу под арест взяли бывшего главу КНБ Казахстана Карима Масимова и другого его экс-заместителя Ануара Садыкулова.

Напомним, Масимова обвинили в государственной измене 6 января в разгар массовых протестов в ряде городов Казахстана. Его в тот же день сняли поста и взяли под стражу.