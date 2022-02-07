Сеул, , 09:27 — REGNUM С 7 по 10 февраля министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу посетит Лондон и Женеву, чтобы изучить пути расширения сотрудничества с Великобританией и международными организациями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе двухдневного визита в Лондон представитель Южной Кореи примет участие в первом заседании комитета по проверке выполнения двустороннего соглашения о свободной торговле. Стороны обсудят пути углубления сотрудничества в ряде сфер, включая цепочки поставок, цифровую экономику и углеродную нейтральность, а также присоединение Южной Кореи и Великобритании к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP).

Ё Хан Гу встретится с членами британского парламента и генеральным секретарем Международной морской организации Лим Китаком.

В ходе поездки в Женеву Ё Хан Гу встретится с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалу, с которой обсудит меры реагирования на пандемию коронавируса, а также проведет встречи с руководителями других международных организаций, включая Международную организацию по стандартизации (ИСО) и Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).