Тула, 7 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Массовая авария произошла на федеральной трассе «Крым» в Заокском районе Тульской области около 18:00 6 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Всего в ДТП попали, по данным разных ведомств, от 13 до 30 автомобилей. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей, все госпитализированы, сообщили «Тульские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Тульской области на трассе «Дон» произошло несколько массовых ДТП, в том числе и с пострадавшими.