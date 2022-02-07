Москва, 7 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В России в 2021 году зафиксировано рекордное за последние 17 лет количество случаев высокого уровня загрязнения воздуха. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанном на основе данных Росгидромета.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По данным ведомства, в прошлом году модернизированные системы контроля качества воздуха использовались в Норильске, Самаре, Нижнем Тагиле, Чите, Челябинске, а также в ряде населенных пунктов Оренбургской области.

Как говорится в исследовании, чаще всего от масштабных выбросов в атмосферу страдают Красноярский край, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, а также Бурятия.

В отслеженных случаях основными загрязняющими веществами выступали сероводород, бензпирен, а также диоксид серы — токсичный газ, образующийся при сжигании угля или нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярске было зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам РМ2.5 в 1,3 раза. В Назарове — превышение предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по взвешенным частицам РМ2.5 в 1,8 раза. В Минусинске — превышение по взвешенным веществам от 1,9 до 2,8 раза, по оксиду углерода — от 1,6 до 1,8 раза.

Читайте также: «Чёрное небо» в Минусинске Красноярского края задержится до 7 февраля