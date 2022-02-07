Ульяновск, , 09:26 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при ремонте школы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проверка проводилась ведомством в Барышском районе. Речь идёт о капитальном ремонте средней школы № 2 имени Героя Советского Союза Е. М. Молчанова. Надзорное ведомство считает, что руководство коммерческой организации, заключив контракт на капремонт здания, похитило около 1 млн рублей бюджетных средств.

Материалы прокурорской проверки и переданы в следственные органы. В результате возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновске руководитель одной из строительных компаний получил шесть лет колонии за хищение более 480 млн рублей средств дольщиков. Пострадавшими по делу проходили свыше 290 человек.

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