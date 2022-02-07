Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM В связи с капитальным ремонтом в Санкт-Петербурге закрылся второй вестибюль станции метро «Московская» на второй (синей) линии подземки. Об этом закрытии ранее предупреждали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Теперь для спуска в метрополитен доступен только первый вестибюль, который ведёт к выходу на улицу Типанова и Авиационную. Пользоваться только первым вестибюлем жителям и гостям города придётся порядка 11 месяцев. В течение этого срока планируют провести капремонт во втором вестибюле.

В пресс-службе метро также отметили, что вход в первый вестибюль будет ограничен утром с 07:30 до 10:00 и вечером с 17:00 до 19:00. В связи с этими особенностями работы вестибюля пассажирам следует планировать маршрут заранее.

Напомним, капитальный ремонт затронет реконструкцию гидроизоляции наклонного хода и эскалаторов. Наружного оформление второго вестибюля также обновится.

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